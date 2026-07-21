Пьяная девушка устроила поножовщину на станции «Площадь Александра Невского»

Судя по всему, задержанная была в состоянии наркотического опьянения. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

18-летняя девушка устроила поножовщину на станции метро «Площадь Александра Невского». Она нарушала порядок в вагоне и напала на сотрудницу Росгвардии, которая пыталась ее успокоить.

Правоохранительница ехала в метро после работы и заметила неадекватную девушку. Судя по всему, она была в состоянии наркотического опьянения – она махала руками, каталась по полу, кричала и пугала окружающих. Росгвардеец связалась с машинистом и попросила вызвать полицию на станцию «Площадь Александра Невского».

- Когда поезд остановился, она взяла дебоширку под руку и стала выводить на платформу. Дебоширка выхватила из кармана нож и ударила сотрудницу по руке. Несмотря на рану, женщина не отпустила нападавшую и удерживала ее до прихода полиции, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Подоспевшие полицейские задержали злоумышленницу, нож изъяли. Медики осмотрели пострадавшую и оказали помощь на месте, затем она обратилась в травмпункт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.