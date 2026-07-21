Фестиваль «Кинолес» в 11-й раз собрал зрителей на берегу Финского залива

В конкурсной программе представили 18 короткометражных фильмов. Фото: пресс-служба "Кинолес"

В поселке Лисий Нос прошел XI фестиваль короткометражного кино «Кинолес». Об этом сообщил Piter.TV.

В конкурсной программе представили 18 короткометражных фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении. Оценивали работы режиссеры и сценаристы Сергей Члиянц, Наур Гармелия, Полина Кондратьева, Антон Мамыкин и Алиби Мукушев.

Гостей ждали не только кинопоказы, но и мастер-классы от профессионалов, музыкальные выступления, чемпионат по волейболу и йога. Для детей от 3 до 12 лет работала детская поляна с мастер-классами, квестами и шоу. Организаторы сделали акцент на семейный отдых: пока взрослые смотрят кино, дети заняты творчеством.

- В этом году на кинополяне собиралось более 500 человек. Конкурсная программа расширилась до 17 фильмов разных жанров и стилей. Мы старались подобрать разножанровые истории, ориентированные на зрителя, - сообщил Продюсер и программный директор фестиваля Николай Котиш.

В рамках деловой программы прошла конференция на тему кинодебютов и возможностей начинающих авторов.