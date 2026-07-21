Станцию очистки воды для 100 тысяч жителей модернизировали в Петергофе

Шкафы управления объединили в единую цифровую сеть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петродворцовом районе завершили техническое перевооружение станции обеззараживания воды. Теперь процесс финальной очистки контролируется с высокой точностью, а любые отклонения оперативно фиксируют специалисты в режиме реального времени. Качество водоснабжения улучшилось для более чем 100 тысяч жителей.

- Станция работает на гипохлорите натрия, который получают из поваренной соли. Петербург первым в России отказался от жидкого хлора еще в 2003 году – это безопаснее для горожан. Нынешнее обновление вывело надежность системы на новый уровень, - объяснили в пресс-службе Смольного.

Специалисты Водоканала заменили ключевые узлы и системы управления, обновили трубопроводы, контрольно-измерительные приборы, автоматику и узлы дозирования реагента. Это обеспечило стабильную и точную подачу гипохлорита натрия. Также смонтировали современные системы вентиляции и кондиционирования для бесперебойной работы оборудования.

Шкафы управления объединили в единую цифровую сеть. Для операторов организовали автоматизированное рабочее место, куда в реальном времени поступают данные со всех датчиков. Это позволяет отслеживать ситуацию и мгновенно реагировать на изменения.