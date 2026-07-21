Уникальную праздничную программу подготовили в Кронштадте ко Дню ВМФ

В Кронштадте к Дню ВМФ откроют выставку подбитой натовской техники. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кронштадт подготовил масштабную программу к празднованию Дня Военно-морского флота, который отметят 26 июля. Гостей ждут спортивные соревнования, концерты, интерактивные площадки и выставки. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

- Программа продлится несколько дней. Будут проходить концерты от западной дамбы до восточной. Спортсмены посоревнуются в перетягивании каната, вязании морских узлов, а гости смогут изучить основы живучести корабля, - рассказал Кононов на пресс-конференции ТАСС.

Особое место займет выставка в парке «Патриот». Там покажут более 40 единиц подбитой натовской техники – оружие и вооружение, которое уничтожил российский флот. Кононов пригласил горожан и туристов посмотреть экспонаты вживую, потрогать и сфотографироваться.

Филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» тоже готовит выставки. 25 июля откроют экспозиции к 330-летию ВМФ и 120-летию подводного флота. 26 июля представят выставку военно-морской формы и картин художников-маринистов. Также в музее можно увидеть коллекцию моделей парусников из дерева, пластика, соломы и овса. Вход на выставки будет бесплатным.