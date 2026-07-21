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НовостиОбщество21 июля 2026 19:17

163 тысячи семей Петербурга улучшили жилищные условия за год

Очередники получили 2,5 тысячи квартир государственного жилищного фонда
Регина МАРИНЕЦ
Меры господдержки получили более 5,5 тысячи семей.

Меры господдержки получили более 5,5 тысячи семей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Более 163 тысяч семей улучшили жилищные условия в Петербурге в 2025 году. Таким образом плановый показатель перевыполнили на 8,5%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На программу «Обеспечение доступным жильем» в прошлом году направили 126 млрд рублей – на 11 млрд больше, чем годом ранее. При поддержке города жилищные условия улучшили 8,1 тысячи семей из очереди. Меры господдержки получили более 5,5 тысячи семей, среди них 1,1 тысячи многодетных семей и 140 семей с детьми-инвалидами.

- Городские очередники получили 2,5 тысячи квартир государственного жилищного фонда. Субсидии и компенсации на оплату ЖКУ начислили более чем 1 млн льготников на сумму 17,5 млрд рублей, - отмечается в сообщении.

В Петербурге действует правило: жилье предоставляют в год обращения многодетным, детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами и ветеранам боевых действий. В прошлом году квартиры получили почти 2,5 тысячи таких семей. С 2024 года детям-сиротам дают полностью оборудованные квартиры – в этом году оснастят 880 таких помещений.

В 2025 году завершили расселение четырех аварийных домов, переселили 12 семей. Осталось расселить еще 76 семей из пяти домов – работу планируют закончить в 2027 году. С 2020 года в городе расселили 43 многоквартирных дома. За последние шесть лет городскую очередь на улучшение жилья сократили в три раза – сейчас в ней меньше 47 тысяч семей.