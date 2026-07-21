163 тысячи семей Петербурга улучшили жилищные условия за год

Меры господдержки получили более 5,5 тысячи семей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Более 163 тысяч семей улучшили жилищные условия в Петербурге в 2025 году. Таким образом плановый показатель перевыполнили на 8,5%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На программу «Обеспечение доступным жильем» в прошлом году направили 126 млрд рублей – на 11 млрд больше, чем годом ранее. При поддержке города жилищные условия улучшили 8,1 тысячи семей из очереди. Меры господдержки получили более 5,5 тысячи семей, среди них 1,1 тысячи многодетных семей и 140 семей с детьми-инвалидами.

- Городские очередники получили 2,5 тысячи квартир государственного жилищного фонда. Субсидии и компенсации на оплату ЖКУ начислили более чем 1 млн льготников на сумму 17,5 млрд рублей, - отмечается в сообщении.

В Петербурге действует правило: жилье предоставляют в год обращения многодетным, детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами и ветеранам боевых действий. В прошлом году квартиры получили почти 2,5 тысячи таких семей. С 2024 года детям-сиротам дают полностью оборудованные квартиры – в этом году оснастят 880 таких помещений.

В 2025 году завершили расселение четырех аварийных домов, переселили 12 семей. Осталось расселить еще 76 семей из пяти домов – работу планируют закончить в 2027 году. С 2020 года в городе расселили 43 многоквартирных дома. За последние шесть лет городскую очередь на улучшение жилья сократили в три раза – сейчас в ней меньше 47 тысяч семей.