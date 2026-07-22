Станцию обеззараживания воды модернизировали в Петроводворцовом районе

На станции заменили ключевые элементы системы водоподготовки. Фото: gov.spb.ru

В Петродворцовом районе успешно завершился проект по модернизации станции обеззараживания воды. Это значительно улучшило качество водоснабжения для более чем 100 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике.

- На станции заменили ключевые элементы системы водоподготовки, включая трубопроводы, контрольно-измерительные приборы, автоматику и узлы дозирования гипохлорита натрия. Это обеспечило более стабильную и точную подачу реагента для обеззараживания воды, - уточнили в пресс-службе комитета.

Также установили современные системы вентиляции, кондиционирования и приточно-вытяжные установки, что повысило надежность работы станции. Особое внимание уделили замене шкафов управления гипохлоритным хозяйством. Теперь все системы интегрированы в единую цифровую сеть. Управление осуществляется из комплексной системы диспетчерского контроля, что позволяет операторам оперативно отслеживать ситуацию.

Первый этап внедрения энергоэффективных насосных агрегатов отечественного производства на станции был завершён в марте 2026 года.