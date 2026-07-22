Почти 3 млн квадратных метров дорог отремонтируют в Петербурге до конца 2026 года

Также продолжается масштабный ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге до конца года планируют отремонтировать около 3 миллионов квадратных метров дорог. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на губернатора Александра Беглова. Обновление улично-дорожной сети ведется комплексно: специалисты не только приводят дороги в нормативное состояние, но и занимаются ремонтом тротуаров, обеспечивая доступность для маломобильных групп населения.

- В программу ремонта включено около 80 объектов, среди которых такие крупные магистрали, как Большой проспект Васильевского острова, Богатырский проспект, Светлановский и Новочеркасский проспекты, Бухарестская улица и Рощинское шоссе, - отметили в пресс-службе Смольного.

Применяются технологии объемно-функционального проектирования, которые включают индивидуальный подбор асфальтобетонной смеси и битума для каждого конкретного участка с учётом интенсивности движения. Это помогает увеличить срок службы дорожного покрытия.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году планируется отремонтировать более 50 километров дорог. Работы уже завершены на Парашютной улице от Долгоозёрной до КАД и на Меншиковском проспекте. В настоящее время ремонт ведётся на 18 объектах.

Продолжается масштабный ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского. На Невском проспекте в этом году приступят к ремонту тротуаров.