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НовостиОбщество22 июля 2026 6:48

Мэрия Ярославля заплатит почти полмиллиона рублей за травмы детей на карусели для инвалидов

Суд установил, что мэрия Ярославля не обеспечила безопасные условия для использования карусели
Маргарита СУРИНА
На карусели пострадали трое детей. Фото: yarnews.net

На карусели пострадали трое детей. Фото: yarnews.net

Трое детей получили травмы, катаясь на карусели в парке 30-летия Победы в Ярославле. Дети (в возрасте от 2,6 до 14 лет) катались на карусели, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья, однако предупреждающих знаков рядом не было. Поездка закончилась печально – двое получили травмы рук. Об этом сообщил yarnews.net.

- Одному турникет, предназначенный для фиксации коляски, прищемил пальцы, что привело к открытому перелому фаланги. Вторая девочка упала, и ее палец оказался зажатым между основанием карусели и покрытием площадки, также получив перелом, - рассказало агентство.

Суд установил, что мэрия Ярославля не обеспечила безопасные условия для использования карусели. В пользу детей взысканы компенсации морального вреда в размере 100 тысяч, 180 тысяч и 180 тысяч рублей.

Решения судов первой инстанции не были изменены после обжалования. В ближайшее время областной суд рассмотрит еще два дела, связанных с травмами на этой же карусели.