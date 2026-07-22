Мэрия Ярославля заплатит почти полмиллиона рублей за травмы детей на карусели для инвалидов

На карусели пострадали трое детей. Фото: yarnews.net

Трое детей получили травмы, катаясь на карусели в парке 30-летия Победы в Ярославле. Дети (в возрасте от 2,6 до 14 лет) катались на карусели, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья, однако предупреждающих знаков рядом не было. Поездка закончилась печально – двое получили травмы рук. Об этом сообщил yarnews.net.

- Одному турникет, предназначенный для фиксации коляски, прищемил пальцы, что привело к открытому перелому фаланги. Вторая девочка упала, и ее палец оказался зажатым между основанием карусели и покрытием площадки, также получив перелом, - рассказало агентство.

Суд установил, что мэрия Ярославля не обеспечила безопасные условия для использования карусели. В пользу детей взысканы компенсации морального вреда в размере 100 тысяч, 180 тысяч и 180 тысяч рублей.

Решения судов первой инстанции не были изменены после обжалования. В ближайшее время областной суд рассмотрит еще два дела, связанных с травмами на этой же карусели.