Уникальные элементы декора XIX века нашли во время капремонта здания на Садовой

Уникальный декор обнаружили во время капремонта фасада исторического здания. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге во время капремонта фасада исторического здания на улице Садовой обнаружили декоративные русты - специальные накладки на фасад XIX века. Они находятся на первом этаже, выходящем в переулок Крылова, и были скрыты под слоями бетона на протяжении многих лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Сейчас специалисты завершили очистку поверхностей, обновили штукатурный слой и восстановили кирпичную кладку. Работы по реставрации архитектурных элементов и профилированного венчающего карниза подходят к концу. Общая готовность объекта превышает 70 процентов, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Благодаря программе реставрации многоквартирных домов-памятников на Невском проспекте и прилегающих улицах можно вернуть зданиям их первоначальный архитектурный облик. Доходный дом Коровина и Гаврилова был перестроен в 1847 году, и сейчас реставраторы с особым вниманием восстанавливают каждую деталь, чтобы вернуть зданию его исторический облик.

К слову, доходный дом Коровина и Гаврилова - это здание конца XVIII века, которое имеет богатую историю. В начале XX века в нём открылся ресторан Первого Петербургского товарищества официантов, где впервые появились электрическая вентиляция, кофемашины и возможность заказа столика по телефону.