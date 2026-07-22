Полиция задержала двух хулиганов, стрелявших по окнам соседки в Кудрово

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала двух мужчин, стрелявших по окнам соседки. Инцидент произошел 21 июля около 12:10 в Кудрово. В полицию обратилась женщина, рассказав, что неизвестные стреляли по окнам ее квартиры. По ее словам, она заметила повреждения на стекле балконной двери своей квартиры в доме на Солнечной улице.

- Местная жительница увидела на соседнем балконе двух молодых людей, которые, возможно, стреляли в ее сторону из предмета, напоминающего пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли полицейские и выяснили обстоятельства случившегося. Через несколько минут в той же квартире были задержаны двое 20-летних молодых людей. У них был изъят пневматический пистолет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчин взяли под стражу.