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НовостиОбщество22 июля 2026 9:16

Полиция задержала двух хулиганов, стрелявших по окнам соседки в Кудрово

Молодые люди стреляли по окнам из пневматического пистолета
Маргарита СУРИНА
Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала двух мужчин, стрелявших по окнам соседки. Инцидент произошел 21 июля около 12:10 в Кудрово. В полицию обратилась женщина, рассказав, что неизвестные стреляли по окнам ее квартиры. По ее словам, она заметила повреждения на стекле балконной двери своей квартиры в доме на Солнечной улице.

- Местная жительница увидела на соседнем балконе двух молодых людей, которые, возможно, стреляли в ее сторону из предмета, напоминающего пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли полицейские и выяснили обстоятельства случившегося. Через несколько минут в той же квартире были задержаны двое 20-летних молодых людей. У них был изъят пневматический пистолет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчин взяли под стражу.