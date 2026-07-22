Укладку рельсовых плит завершили на испытательном полигоне ВСМ в Ленобласти

Особое внимание было уделено точности позиционирования плит. Фото: Инфоцентр ВСМ

На испытательном полигоне высокоскоростной магистрали (ВСМ) между станциями Саблино и Тосно в Ленинградской области завершился монтаж всех рельсовых плит. Об этом сообщили в Инфоцентре ВСМ. На участке протяженностью 1,2 километра было смонтировано 263 бетонные конструкции, включая 207 рельсовых плит и 56 плит для стрелочных переводов. Для монтажа использовались гусеничный и автомобильный краны.

- Особое внимание было уделено точности позиционирования плит - их устанавливали с точностью до миллиметра. Для этого применяли роботизированный тахеометр, учитывающий температуру и время суток, - пояснили в инфоцентре.

Следующим этапом станет установка более 1,5 тысячи датчиков для мониторинга состояния инфраструктуры во время испытаний. Измерительные устройства также разместят на всех подземных и наземных участках конструкции. На «Сапсане» установят несколько десятков датчиков, которые будут задействованы в испытаниях до начала тестирования первого поезда ВСМ.

В дальнейшем планируется укладка термоупрочненных рельсов и настройка систем железнодорожной автоматики.