В Адмиралтейском районе ограничат движение для транспорта до апреля 2027 года

С 24 июля 2026 года по 25 апреля 2027 года в Адмиралтейском районе будут проводиться ремонтные работы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 24 июля 2026 года по 25 апреля 2027 года в Адмиралтейском районе будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей на Дровяной улице, от набережной Обводного канала до Рижского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

- С 24 июля до 3 сентября 2026 года будет закрыто движение по Дровяной улице между набережной Обводного канала и 12-й Красноармейской улицей. Для объезда можно использовать следующие маршруты: Дровяная улица, 12-я Красноармейская улица, 10-я Красноармейская улица, Лермонтовский проспект, набережная Обводного канала, улица Циолковского, Курляндская улица, Рижский проспект, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

ГАТИ призывает учитывать данные ограничения при планировании маршрутов и обращать внимание на информационные знаки и схемы объезда. Всю информацию об ограничениях движения можно найти на сайте ГАТИ.