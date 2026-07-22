Реконструкцию водопровода на Заневском проспекте завершили раньше срока

Артерия обеспечит более надежное и бесперебойное водоснабжение. Фото: gov.spb.ru

Реконструкция водопровода на Заневском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга успешно завершена. Работы выполнены с опережением графика. Новая магистраль протяженностью 2 километра проложена под одной из главных транспортных артерий района - от проспекта Косыгина до реки Оккервиль.

- Артерия обеспечит более надежное и бесперебойное водоснабжение для почти 200 тысяч жителей района, а также более чем для 100 важных учреждений, включая детские сады, школы и больницы, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Старые трубы заменены на современные материалы - полиэтилен и высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Они устойчивы к коррозии и имеют срок службы до 100 лет. На объекте использовались специальные раструбно-замковые соединения, которые предотвращают самопроизвольное разъединение труб.

Трубы уложены на глубине около двух метров, что защищает их от негативного воздействия петербургского климата и обеспечивает стабильную подачу воды даже при резких перепадах температуры.