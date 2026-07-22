Александр Беглов: 230 объектов благоустроили в Калининском районе за шесть лет

Два сквера получили награды национальной премии по ландшафтной архитектуре. Фото: Смольный

Выставка достижений Калининского района на Арсенальной набережной демонстрирует итоги шестилетней работы по программе «10 приоритетов развития». Губернатор Александр Беглов осмотрел экспозицию вместе с депутатами ЗакСа Верой Сергеевой и Всеволодом Беликовым. На ней представили успехи промышленности, образования, здравоохранения, культуры и социальной поддержки.

- За шесть лет реализовали свыше 230 проектов благоустройства. Среди них – 149 новых детских и спортивных площадок. Два сквера получили награды национальной премии по ландшафтной архитектуре, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Калининский район – один из лидеров по озеленению. Почти половина его территории – зеленые зоны: 5 парков, 12 садов, 75 скверов. В ближайшее время откроют клуб «Серебряные сердца» для пожилых, преобразят Кондратьевский сад и 10 дворов.

В районе за пять лет открыли 15 школьных лабораторий и три центра цифрового образования «ИнфинIT». Работает первый в Петербурге детский технопарк «Кванториум». В скором времени появится технополис на базе Политехнического университета.

В сфере здравоохранения отремонтировали детскую и взрослую поликлиники, построили новые отделения скорой помощи. Сейчас завершают модернизацию КВД №9 и Хосписа №4, строят поликлинику на улице Ольги Форш и станцию скорой помощи на Лабораторной улице.

В спорте – новый комплекс школы олимпийского резерва имени Рахлина, тир международного уровня, 12 реконструированных площадок. Ежегодно проводят более 350 спортивных мероприятий. Для молодежи работают 19 клубов с 311 бесплатными секциями, отремонтировали 7 молодежных пространств.