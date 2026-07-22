Женщина погибла в горящей четырехкомнатной квартире на проспекте Маршала Жукова

На месте работали три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в четырехкомнатной квартире по проспекту Маршала Жукова. Площадь квартиры составляет 50 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. О возгорании стало известно в 13:57. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил площадь в 15 квадратных метров.

- В результате происшествия погибла женщина. Двое других человек получили травмы и были доставлены в больницу. Информация об их состоянии пока не поступала, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар полностью потушили в 14:33. На месте работали три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» на трассе в Ленобласти.