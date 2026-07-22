Мошенники лишили жителя Карелии 300 тысяч рублей на поисках бензина

Мужчина искал в интернете информацию о заправках с низкими ценами. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мужчина из Петрозаводска переживал, что не сможет заправить машину, и отдал мошенникам почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщил «Карелинформ».

В Петрозаводске 57-летний мужчина искал в интернете информацию о заправках с низкими ценами на бензин. Он нашел приложение, скачал его и установил на телефон. Через некоторое время с его банковского счета пропали 293,5 тысячи рублей.

- Как выяснилось, в скачанной программе содержалось вредоносное ПО. Оно дало мошенникам доступ к деньгам мужчины. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, - пишет информационное издание.

В МВД Карелии напомнили: скачивать приложения стоит только из официальных магазинов. Установка программ из непроверенных источников может привести к потере доступа к устройству и краже денег. Внимательность при скачивании приложений – главная защита от подобных схем.