На Ладоге из-за шторма застрял теплоход «Принцесса Анабелла» без питьевой воды

В Ладожском озере из-за шторм встал на якорь теплоход. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ладожском озере больше суток на якоре простоял теплоход «Принцесса Анабелла» с 65 пассажирами на борту. Судну пришлось совершить вынужденную остановку из-за начавшегося шторма, но в какой-то момент отдыхающие остались без питьевой воды на борту.

- В связи со сложившейся ситуацией капитану теплохода «Принцесса Анабелла» пришлось обратиться за помощью в управление Лодейнопольского района Леноблводоканала, - пишет Moika78.ru, цитируя пресс-службу ведомства. - К причалу была доставлена цистерна, благодаря чему теплоход заправили.

Но продолжить свой маршрут судно смогло только через 24 часа - сразу после того, как окончился шторм.

Известно, что теплоход-пансионат проекта 463-П с тремя палубами «Принцесса Анабелла» построен в Нидерландах. Последняя модернизация была сделана в 2021-2022 годах. Всего судно может вмещать до 92 пассажиров.