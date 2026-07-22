Владимир Путин поздравил хореографа Бориса Эйфмана с 80-летием

Эйфман - один из самых известных российских хореографов. Фото: пресс-служба театра балета Бориса Эйфмана

Президент России Владимир Путин поздравил балетмейстера Бориса Эйфмана с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил насыщенный профессиональный путь Эйфмана и беззаветное служение искусству. Путин подчеркнул, что Бориса Яковлевича знают как выдающегося балетмейстера и достойного представителя отечественной хореографической школы.

- Неиссякаемая творческая энергия и смелость идей позволили Эйфману создать свой театр, в котором царит дух свободы и новаторства. В труппе работают талантливые артисты, режиссеры и художники, - отметил Путин и пожелал юбиляру здоровья и успехов, а его театру – процветания.

Борис Эйфман родился 22 июля 1946 года в Рубцовске Алтайского края. Он народный артист России, Герой Труда РФ и лауреат Государственной премии. С 1971 по 1977 год Эйфман работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, а в 1977 году основал собственный театр балета, которым руководит до сих пор.