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НовостиЗвезды22 июля 2026 13:42

Врач объяснила происхождение синяков на руке у Пугачевой

Врач Мухина: Синяки у Пугачевой могут быть из-за капельниц
Юлия СТАЛИНА
На свежих фото Примадонны заметили синяки на руках.

На свежих фото Примадонны заметили синяки на руках.

Поклонники Аллы Пугачевой обсуждают новые фотографии певицы, сделанные во время ее прогулки в Юрмале. Внимание пользователей привлекли синеватые пятна на кисти руки артистки. В беседе с «Абзацем» врач-косметолог Марият Мухина предположила, что они могли появиться после медицинских процедур.

По словам специалиста, одна из возможных причин - следы от внутривенных капельниц.

-Алла Пугачева показала руку с синими пятнами в зоне, куда могут сползать гематомы от капельниц. Можно предположить, что ей, как королеве Елизавете, ставят капельницы в вены кисти, - заявила Мухина.

Врач также назвала еще одну вероятную причину появления синяков. По ее словам, подобные гематомы могут возникать из-за повышенной ломкости сосудов и приема препаратов, разжижающих кровь.

- Второй вариант этих пятен - это ломкость сосудов и прием антикоагулянтов и антиагрегантов. Поскольку Алле Пугачевой делали стентирование сердца, она, вероятно, принимает разжижающие препараты, и даже после небольшой нагрузки или рукопожатия могут появляться гематомы, - пояснила эксперт.

Сама певица ситуацию не комментировала. Ранее Пугачева приехала в Юрмалу, где проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Во время прогулки с артисткой сфотографировались поклонники, после чего снимки разошлись по соцсетям и Telegram-каналам. Многие пользователи призвали не делать выводов о состоянии здоровья человека по одной фотографии, напомнив, что возрастные изменения являются естественным процессом.