Врач объяснила происхождение синяков на руке у Пугачевой

На свежих фото Примадонны заметили синяки на руках.

Поклонники Аллы Пугачевой обсуждают новые фотографии певицы, сделанные во время ее прогулки в Юрмале. Внимание пользователей привлекли синеватые пятна на кисти руки артистки. В беседе с «Абзацем» врач-косметолог Марият Мухина предположила, что они могли появиться после медицинских процедур.

По словам специалиста, одна из возможных причин - следы от внутривенных капельниц.

-Алла Пугачева показала руку с синими пятнами в зоне, куда могут сползать гематомы от капельниц. Можно предположить, что ей, как королеве Елизавете, ставят капельницы в вены кисти, - заявила Мухина.

Врач также назвала еще одну вероятную причину появления синяков. По ее словам, подобные гематомы могут возникать из-за повышенной ломкости сосудов и приема препаратов, разжижающих кровь.

- Второй вариант этих пятен - это ломкость сосудов и прием антикоагулянтов и антиагрегантов. Поскольку Алле Пугачевой делали стентирование сердца, она, вероятно, принимает разжижающие препараты, и даже после небольшой нагрузки или рукопожатия могут появляться гематомы, - пояснила эксперт.

Сама певица ситуацию не комментировала. Ранее Пугачева приехала в Юрмалу, где проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Во время прогулки с артисткой сфотографировались поклонники, после чего снимки разошлись по соцсетям и Telegram-каналам. Многие пользователи призвали не делать выводов о состоянии здоровья человека по одной фотографии, напомнив, что возрастные изменения являются естественным процессом.