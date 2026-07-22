Черепаха, греческий бюст и бензопила: В Пулково рассказали о странных вещах, которые забывали пассажиры

В основном люди забывают сумки и чемоданы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 15 тысяч вещей забыли пассажиры Пулково за полгода, но лишь 4 тысячи вернули владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Среди необычных находок – черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила, - поделились в Пулково.

В основном люди забывают сумки и чемоданы – их набралось около 3 тысяч, документы – примерно 1,5 тысячи, а также ключи, ремни и наушники. Чаще всего люди теряют вещи ночью и рано утром.

Чаще всего вещи забывают в зоне досмотра и на входе в аэропорт. Чтобы вернуть гаджет, нужно назвать серийный номер. Сумку идентифицируют по описанию содержимого.

Жители Петербурга могут забрать находку после подтверждения личности. Стол находок находится в общедоступной зоне аэропорта, офис 1229, а туристам вещи отправляют транспортной компанией – дорога занимает 4–5 дней.