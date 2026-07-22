Экономист рассказал, сколько нужно откладывать на квартиру

При этом эксперт подчеркнул, что срок накопления напрямую зависит от уровня доходов, стоимости жилья и финансовой дисциплины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам, которые хотят накопить на покупку квартиры, стоит ежемесячно откладывать около 50% своего дохода. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на доктора экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Илью Покаместова.

По словам эксперта, при грамотном распределении бюджета примерно половину заработка можно направлять на накопления.

- Порядка 30% расходов россиян составляют еда и каждодневные траты. Около 10% уходит на ЖКХ и транспорт. Еще 10% тратится на развлечения, одежду и отдых раз в год. При таком распределении зарплаты остается 50%, которые человек, поставивший себе цель накопить на квартиру, должен откладывать от своего дохода ежемесячно, - пояснил Илья Покаместов.

Экономист отметил, что быстрее решить жилищный вопрос можно с помощью ипотеки. В этом случае копить придется не на полную стоимость квартиры, а на первоначальный взнос.

- Это примерно 5 млн рублей. Соответственно, если откладывать по 50 тысяч рублей в месяц, то на накопление уйдет более восьми лет. Если есть возможность откладывать по 100 тысяч рублей, то потребуется чуть более четырех лет, - добавил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что срок накопления напрямую зависит от уровня доходов, стоимости жилья и финансовой дисциплины. Чем раньше начать формировать накопления и регулярно откладывать деньги, тем быстрее удастся собрать сумму на первоначальный взнос.