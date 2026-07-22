Грузовик насмерть сбил пешехода на проспекте Культуры

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Грузовик задавил мужчину на «зебре» на проспекте Культуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 31 года переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но его сбил грузовик – многотонным автомобилем Shacman управлял 50-летний водитель. По неустановленным пока причинам, он не справился с управлением.

- Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП, - пояснили в полиции.

Мужчину, управляющего грузовиков, задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с Audi в Ленобласти.