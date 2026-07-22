Бетонные укрытия от беспилотников установили в Кронштадте

Первые бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте в июне. Фото: Андрей Кононов в Telegram

Бетонные укрытия для защиты от атак беспилотников устанавливают в Кронштадте. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

- Новые сооружения появились у остановок общественного транспорта, в парках и скверах – в частности, у Петровского парка и в 19-м микрорайоне. Укрытия предназначены для защиты от осколков и находятся под наблюдением системы «Безопасный город», - сообщил Кононов.

Первые бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте в июне. Тогда они появились на Якорной площади, в 16-м микрорайоне, у сквера «Инчхон» и на пересечении улицы Литке с Кронштадтским шоссе.

В администрации района напомнили, что при угрозе БПЛА оповещения рассылаются через систему РСЧС. При обнаружении подозрительного объекта нужно звонить по телефонам 112 или 102.