Япония впервые за семь лет отправит студентов в Петербург изучать русский язык

Из-за ситуации вокруг Украины студентам сложно учиться в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Япония планирует отправить в Петербург группу из 15 студентов для изучения русского языка. Это первый правительственный обмен студентами между странами за последние семь лет.

В японском МИД отметили, что из-за ситуации вокруг Украины студентам сложно учиться в России. Однако ведомство учло потребности и пожелания японских студентов и приняло решение об отправке группы в Петербург.

- Несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, гуманитарные обмены важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - считают дипломаты.

Особое внимание в ведомстве уделили молодому поколению. Изучение языка и участие в обменах, по мнению японских властей, необходимы для поддержания будущих отношений между странами. Студенты поедут в Петербург в рамках правительственной программы уже в августе.