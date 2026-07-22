В Петербурге осудили мужчину за кражу табличку с поезда и стрельбу в вагоне

Мужчина забрался ногами на металлическую надпись «Ладога», отчего та оторвалась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Зеленогорского района вынес приговор мужчине, который украл табличку из электрички и стрелял в вагоне. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В ноябре 2025 года он ехал в головном вагоне электрички от станции «Новая Охта» до Финляндского вокзала. Во время движения он забрался ногами на металлическую надпись «Ладога», закрепленную на борту вагона. От этого табличка оторвалась и упала на пути. Мужчина спрыгнул с поезда, подобрал ее и забрал домой. Ущерб РЖД составил 26 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе судов.

В январе 2026 года он снова ехал в электричке – на этот раз следовал маршрутом Финляндский вокзал – Зеленогорск. В вагоне он ругался матом, игнорировал замечания пассажиров и несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет. Экспертиза показала, что это не огнестрельное и не газовое оружие. Выйдя на станции «Зеленогорск», он выстрелил в стекло вагона и разбил его. Ущерб составил 3,4 тысячи рублей.

Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Мужчина раскаялся и полностью возместил ущерб, что учли при вынесении приговора.