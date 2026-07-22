Лайнер между Петербургом и Калининградом может перевозить 240 тысяч человек в год

Время в пути составит от 24 до 30 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга оценили потенциал морского пассажирского сообщения с Калининградом. При курсировании одного лайнера раз в неделю годовой пассажиропоток может составить около 240 тысяч человек, сообщили в комитете по транспорту. Такой объем полностью укладывается в возможности порта «Морской фасад».

Ранее губернатор Калининградской области заявил о планах запуска пассажирского лайнера между городами. Время в пути составит от 24 до 30 часов. В комитете отметили, что с точки зрения логистики эффективнее использовать суда средних размеров – это позволит повысить качество услуги и при необходимости увеличить частоту рейсов.

- Инфраструктура «Морского фасада» полностью готова к приему пассажиров. Дополнительные вложения города не потребуются, - сообщили в ТАСС.

Окончательные параметры проекта определят после совместного расчета с Минтрансом и правительством Калининградской области. Приоритет – грузовое сообщение, но рассматривается и использование грузопассажирских судов для туристов.