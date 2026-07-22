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НовостиПетербургская стройка22 июля 2026 17:13

Водопровод на Заневском проспекте обновили на пять месяцев раньше срока

Новая магистраль повысила надежность водоснабжения для половины жителей района
Регина МАРИНЕЦ
Водопровод проходит под одной из главных транспортных артерий.

Водопровод проходит под одной из главных транспортных артерий.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкцию водопровода досрочно завершили на Заневском проспекте в Красногвардейском районе. Работы закончили на пять месяцев раньше запланированного срока. Новая магистраль длиной 2 километра повысила надежность водоснабжения для 200 тысяч человек – почти половины жителей района.

Водопровод проходит под одной из главных транспортных артерий – от проспекта Косыгина до реки Оккервиль. Он снабжает водой более 100 социально значимых объектов, в том числе 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений. Новые трубы сделаны из полиэтилена и высокопрочного чугуна – они не ржавеют и служат до 100 лет.

- Особое внимание уделили соединениям труб. На объекте применили раструбно-замковое соединение – специальные стопорные элементы фиксируют конструкцию и не дают трубам разойтись. Это важно для участков со сложным рельефом и подвижными грунтами, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Трубы уложили на глубине около двух метров, чтобы защитить их от петербургского климата. Циклы замерзания и оттаивания почвы создают давление на сети, но выбранная глубина сводит риски к нулю и гарантирует стабильную подачу воды при перепадах температуры.