Водопровод на Заневском проспекте обновили на пять месяцев раньше срока

Водопровод проходит под одной из главных транспортных артерий. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкцию водопровода досрочно завершили на Заневском проспекте в Красногвардейском районе. Работы закончили на пять месяцев раньше запланированного срока. Новая магистраль длиной 2 километра повысила надежность водоснабжения для 200 тысяч человек – почти половины жителей района.

Водопровод проходит под одной из главных транспортных артерий – от проспекта Косыгина до реки Оккервиль. Он снабжает водой более 100 социально значимых объектов, в том числе 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений. Новые трубы сделаны из полиэтилена и высокопрочного чугуна – они не ржавеют и служат до 100 лет.

- Особое внимание уделили соединениям труб. На объекте применили раструбно-замковое соединение – специальные стопорные элементы фиксируют конструкцию и не дают трубам разойтись. Это важно для участков со сложным рельефом и подвижными грунтами, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Трубы уложили на глубине около двух метров, чтобы защитить их от петербургского климата. Циклы замерзания и оттаивания почвы создают давление на сети, но выбранная глубина сводит риски к нулю и гарантирует стабильную подачу воды при перепадах температуры.