Женщина добивается наказания для соседа, зарезавшего ее мать в Ленобласти

Расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ленобласти добивается наказания для соседа, который зарезал ее мать в День Победы. По информации 78.ru, подозреваемый остается на свободе.

Пенсионерка пришла в гости к соседям, и хозяин квартиры без видимой причины ударил ее ножом в поясницу. Дочь узнала о случившемся от жены нападавшего и сразу прибежала к матери. Когда она прибежала, мать была без сознания, но ненадолго пришла в себя и попыталась объяснить, что сосед перепутал ее со своей женой.

- Пострадавшую доставили в реанимацию и прооперировали. Спустя три недели ее состояние улучшилось, но 9 июня – спустя ровно месяц - она скончалась. Точная причина смерти до сих пор не установлена, у семьи есть вопросы к качеству лечения, - пишет новостной портал.

Соседей задержали, но суд отказал в их аресте – нападавшего и его жену отпустили. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дочь погибшей возмущена: подозреваемые живут обычной жизнью, празднуют праздники.

В ГУ МВД сообщили, что устанавливают все обстоятельства и причастных к преступлению. Подробности не разглашаются. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.