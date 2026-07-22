Компания из Петербурга зарегистрировала лекарство от редкой формы лейкоза

Препарат подходит для пациентов, у которых не сработала предыдущая терапия. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату, предназначенному для взрослых пациентов с хроническим миелоидным лейкозом. Лекарство разработали в Петербурге, сообщили в группе компаний «Фармасинтез».

Субстанцию выпускает «БратскХимСинтез», а производство готовой формы, упаковку и контроль качества производят в Петербурге на площадке «Фармасинтез-Норд». Препарат подходит для пациентов, у которых не сработала предыдущая терапия или есть мутация T315I.

- Регистрация стала итогом многолетней научной и клинической работы, - отметил президент компании Викрам Пуния. - Это важный шаг для развития отечественной инновационной фармацевтики.

«Сибкордию» зарегистрировали по условной процедуре – так регистрируют лекарства для лечения редких и тяжелых заболеваний. После регистрации компания продолжит собирать данные об эффективности и безопасности.

Клинические исследования проходили в нескольких странах. Экспортные поставки планируют начать в 2028 году.