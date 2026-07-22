Помощника телефонных мошенников в Петербурге отправили в СИЗО

Мужчина обеспечивал работу оборудования и пропуск трафика во время преступлений. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в создании технической инфраструктуры для телефонных мошенников. По версии следствия, он вступил в организованную группу, которая обманывала граждан по телефону.

- В арендованной квартире на Кондратьевском проспекте обвиняемый установил GSM-шлюзы, ноутбуки и Wi-Fi-оборудование. Этот центр позволял мошенникам беспрепятственно звонить потенциальным жертвам. Сам мужчина обеспечивал работу оборудования и пропуск трафика во время преступлений, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Его задержали 21 июля, в тот же день предъявили обвинение. На суде он возражал против ареста и просил домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд отправил его в СИЗО до 20 сентября.

Следствие полагает, что организованная группа действовала в нескольких регионах России. Мошенники использовали средства мобильной связи и интернет-технологии для хищения денег у граждан.