Вор потерял похищенное по дороге из пекарни в Петербурге

Сумку с документами он счел ненужной и выбросил. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина украл сумку у работницы пекарни в Невском районе, но потерял все похищенное по дороге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего мужчины по статье о краже, - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый зашел в подсобку пекарни на Народной улице и забрал вещи работницы, пока та выносила хлеб в зал. В сумке лежали документы, телефон и беспроводные наушники общей стоимостью 54 тысячи рублей.

На допросе мужчина признался, что спрятал гаджеты в дырявый карман, но по дороге потерял их. Сумку с документами он счел ненужной и выбросил.

Дело направлено в Невский районный суд Петербурга. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу с причинением значительного ущерба.