Водитель Exeed насмерть переехал мужчину на КАД в Петербурге

МУжчина скончался на месте до приезда скорой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб на 26-м километре КАД вечером 22 июля. Он переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на трассе появился Exeed. Молодой водитель не заметил пешехода и влетел в мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент произошел около 20:40. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полиция начала проверку по факту ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» в Ленобласти. Трагедия произошла 22 июля около полуночи на 43-м километре трассы А-181 «Скандинавия».