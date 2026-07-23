КГА одобрил проект медцентра на месте бывшей психбольницы на перекрестке Обводного и Лиговского

Здание преобразуют в многофункциональный медцентр. Фото: vk.ru/wall-189269249_13686

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект преобразования исторического здания на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта в многофункциональный медицинский центр. Раньше в здании находилась психиатрическая больница, к которой были добавлены новые корпуса. С 2017 года строение не использовалось.

- Внешние фасады здания будут выполнены в стиле неоклассицизма. Проектировщики обещают сохранить оригинальный облик здания: геометрию, размеры, кровельное покрытие, рустовку первого этажа, карнизы и декоративные элементы, - отметили в пресс-службе КГА.

Планируется создание двух пожарных отсеков, обустройство мансардного этажа для административных и рабочих помещений, модернизация лестничных клеток и установка лифтов.

После завершения работ в здании разместятся консультационно-диагностическое отделение, травматологический центр, зоны реабилитации и палаты, административные кабинеты и столовая. На прилегающей территории будет организована временная парковка.