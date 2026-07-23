В Батенинском жилмассиве на Лесном проспекте стартовал капремонт фасада

Реставрационные работы планируют завершить в 2026 году. Фото: gov.spb.ru

В Выборгском районе Петербурга стартовали масштабные работы по обновлению фасада дома на Лесном проспекте. Общая площадь фасада составляет 6,7 тысячи квадратных метров, завершить работы планируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Для точного планирования ремонта специалисты провели лазерное сканирование, которое позволило создать трехмерную модель фасада. Благодаря этой модели проектировщики могут работать с максимальной точностью, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Батенинский жилмассив - часть знаменитого ансамбля, возведенного в 1930–1933 годах архитекторами Тамарой Каценеленбоген, Григорием Симоновым и Борисом Рубаненко. Жилмассив задумывался как самодостаточный комплекс с жилыми зданиями, универмагом «Выборгский», прачечной, детским садом и яслями.

Специалистам предстоит провести обследование конструкций, чтобы определить их реальное состояние и выбрать тактику ремонта. Основная задача - восстановить несущую способность стен и привести их внешний вид в порядок, максимально сохранив исторический облик.