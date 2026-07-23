Большой ущерб понесли музеи-заповедники. Фото: vk.ru/wall-7263055_26799

Более тысячи возрастных деревьев утратили в заповеднике Павловска из-за урагана. 11 июля на Петербург и Ленобласть обрушился настоящий шторм. Непогода лишила тысячи людей электричества, связи и воды. Сотни деревьев повалило из-за мощного ураганного ветра, оборвало и провода. Большой ущерб понесли музеи-заповедники. Так, в Павловске ураган повредил и уничтожил более тысячи деревьев.

- Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются. В среду, 22 июля, во время осмотра района «Белая Береза» было обнаружено еще 96 поврежденных деревьев. Общее число утраченных деревьев на данный момент достигло 1 024, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Музей-заповедник уточнил, что держит ситуацию под контролем и ежедневно следит за ходом восстановительных работ.

Ранее сотрудники ГМЗ «Павловск» отмечали, что ураган 11 июля стал одним из самых разрушительных за последние 30 лет.