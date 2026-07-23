В Пулково задержали туриста из Дубая, пытавшегося провести брендовые часы и украшения на 6 млн рублей

Мужчина не задекларировал украшения и часы. Фото: ФТС России

Россиянин пытался провести ювелирку и часы известных брендов без декларации из Дубая в Петербург. Однако, пройти через «зеленый» коридор в аэропорту «Пулково» у него не вышло. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России. Во время выборочного контроля инспекторы обнаружили в его багаже дорогостоящие предметы: браслет и серьги Van Cleef & Arpels, кольцо Bulgari, а также часы Bulgari. Общая стоимость изъятых предметов роскоши составила более 6 миллионов рублей. Мужчина добровольно достал часы из кармана после предложения пройти рентгеновское сканирование.

- Он объяснил, что перевозил ценности по просьбе других людей, однако это не освобождает его от ответственности. Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и украшены бриллиантами, - рассказали в пресс-службе ФТС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров».