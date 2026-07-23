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НовостиПроисшествия23 июля 2026 10:14

Трехлетнего малыша госпитализировали с переломом после нападения бультерьера в Ленобласти

Мальчик вышел с папой на прогулку, когда агрессивный пес бросился на него
Маргарита СУРИНА
Как рассказали жители, это уже не первый случай нападения агрессивного пса.

Как рассказали жители, это уже не первый случай нападения агрессивного пса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трехлетнего малыша госпитализировали с переломом после нападения бультерьера во Всеволожском районе Ленобласти. Инцидент произошел в деревне Коккорево на Ириновской дороге 20 июля. Отец вышел с ребенком на прогулку с собакой, когда на них вылетел соседский бультерьер без намордника. При этом к собаке пес агрессии не проявил.

Мальчику потребовалась экстренная госпитализация. У ребенка зафиксировали рваные раны на ноге, гематомы и открытый перелом. Досталось и отцу малыша, который пытался отбить сына от агрессивного пса. Мужчине также наложили три шва.

- После больницы муж связался с хозяином пса, тот хотел разрешить проблему мирно и без привлечения правоохранительных органов. Но владелец бультерьера считает, что это просто форс-мажор и такое иногда случается. И что пес просто так не нападает, - рассказала мама пострадавшего ребенка в своем интервью 47news.

Семья обратилась в полицию. Кстати, сами жители деревни отмечают, что это не первый случай агрессивного поведения этой собаки. В августе прошлого года на видеозаписях с камеры наблюдения заметили, как от бультерьера убегал подросток.

Владельцу собаки предстоит явиться в полицию 23 июля для дачи объяснений. Материалы дела будут переданы в районное отделение ветеринарной службы для проверки состояния здоровья собаки.