Трехлетнего малыша госпитализировали с переломом после нападения бультерьера в Ленобласти

Как рассказали жители, это уже не первый случай нападения агрессивного пса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трехлетнего малыша госпитализировали с переломом после нападения бультерьера во Всеволожском районе Ленобласти. Инцидент произошел в деревне Коккорево на Ириновской дороге 20 июля. Отец вышел с ребенком на прогулку с собакой, когда на них вылетел соседский бультерьер без намордника. При этом к собаке пес агрессии не проявил.

Мальчику потребовалась экстренная госпитализация. У ребенка зафиксировали рваные раны на ноге, гематомы и открытый перелом. Досталось и отцу малыша, который пытался отбить сына от агрессивного пса. Мужчине также наложили три шва.

- После больницы муж связался с хозяином пса, тот хотел разрешить проблему мирно и без привлечения правоохранительных органов. Но владелец бультерьера считает, что это просто форс-мажор и такое иногда случается. И что пес просто так не нападает, - рассказала мама пострадавшего ребенка в своем интервью 47news.

Семья обратилась в полицию. Кстати, сами жители деревни отмечают, что это не первый случай агрессивного поведения этой собаки. В августе прошлого года на видеозаписях с камеры наблюдения заметили, как от бультерьера убегал подросток.

Владельцу собаки предстоит явиться в полицию 23 июля для дачи объяснений. Материалы дела будут переданы в районное отделение ветеринарной службы для проверки состояния здоровья собаки.