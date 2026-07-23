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НовостиОбщество23 июля 2026 12:40

Женские консультации в Ленобласти модернизируют за три года

Меры предпринимаются для улучшения рождаемости
Регина МАРИНЕЦ
Власти расширяют меры поддержки семей.

Власти расширяют меры поддержки семей.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женские консультации и родильные отделения в Ленобласти оснастят современным оборудованием в ближайшие три года. Также проведут ремонт там, где это необходимо, и создадут комфортные условия для будущих мам. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

- Задача властей - сделать так, чтобы семьи чувствовали поддержку и были уверены в завтрашнем дне, - передает слова Дрозденко пресс-служба регионального правительства.

В 2025 году в регионе открыли три новые женские консультации: в Новоселье, в Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице. Власти расширяют меры поддержки семей: выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, социальная няня, помощь многодетным и подарки новорожденным.

В первом полугодии в Ленобласти родилось на 4,16% детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число первенцев выросло на 5,34%, а также улучшилась рождаемость вторых и третьих детей.