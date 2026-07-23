16-летний подросток поджег релейные шкафы на железной дороге в Петербурге

Подростка задержали и доставили в полицейский участок. Фото: УТ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 16-летнего подростка, устроившего поджог двух релейных шкафов на участке между станциями «Ульянка» и «Дачное» в Кировском районе. Молодой человек воспользовался двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью. По предварительным данным, юноша действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- По факту произошедшего Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Задержанный находится под стражей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Транспортная полиция напоминает, что умышленное повреждение имущества на объектах транспортной инфраструктуры является уголовным преступлением и влечёт за собой ответственность. Такие действия создают угрозу безопасности не только для виновного, но и для других пассажиров.