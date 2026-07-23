Злостных алкоголиков и дебоширов предложили отправлять на сбор урожая и помощь пожилым

Это поможет их исправлению и закроет дефицит рабочих рук. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Злостных Алкоголиков, дебоширов и прочих граждан, отличившихся деструктивным поведением, стоит отправлять на общественно полезные работы: сбор урожая, помощь пожилым, ремонт дорог. С таким предложением в разговоре с сетевым изданием «Абзац» выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По словам политика, это поможет закрыть дефицит рабочих рук в некоторых социально важных отраслях, да и в целом поспособствует исправлению тех, кто нарушает порядок.

- Раньше на вокзалах были носильщики, сейчас их стало очень мало, и их услуги стоят дорого. Можно отправлять туда тех, кто нарушает общественный порядок, и обязать их под конвоем помогать прибывающим на станции пожилым людям. Причем делать это бесплатно в рамках отбывания общественной повинности, - предложил Малинкович.

Срок отработки же может ограничиться 15 сутками или месяцем. При этом при распределении алкоголиков и дебоширов надо учитывать состояние их здоровья.