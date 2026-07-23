«Оставил карту на случай смерти»: Житель Чебоксар тратил деньги друга, пока тот защищал Родину на СВО

За это мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

32-летнего жителя Чебоксар обвинили в хищении большой суммы денег у своего знакомого, участника СВО. Оказалось, боец доверил похитителю банковскую карту-двойник на случай, если он погибнет. Карточку потерпевший попросил передать жене, если это случится. Однако знакомый предпочел просто потратить деньги на собственные нужды, включая закрытие личных долгов, пишет Федерал Пресс. С августа 2024 года по июль 2025-го он потратил более 1,5 миллиона рублей.

- После задержания мужчина во всем признался, сейчас на его имущество наложили арест, - рассказали в пресс-службе республиканского управления МВД.

Уголовное дело возбудили по статье за «Тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета в особо крупном размере». За это грозит до 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что сам боец ничего не подозревал хищении. Обнаружив нехватку денег на карте, он сразу пошел в полицию.