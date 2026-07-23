Инженеры Политеха создали робота-снегоуборщика для Арктики

Машина оснащена сменным оборудованием: отвал, щетка, шнекоротор. Фото: Смольный

Инженеры Политехнического университета Петра Великого испытали автономный роботизированный комплекс для уборки снега «Объект 314» в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Техника показала работоспособность при температуре –40 градусов в условиях, приближенных к арктическим. Проект разработали при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» для промышленного партнера, - уточняется в сообщении.

Разработкой занимался коллектив Polytech Voltage Machine на базе Высшей школы транспорта СПбПУ. Комплекс включает гусеничного робота с навесным оборудованием, каналы связи, рабочее место оператора, базы для хранения и зарядки.

Машина оснащена сменным оборудованием: отвал, щетка, шнекоротор. Платформу можно адаптировать для доставки грузов, патрулирования и других задач. Робот работает до 8 часов без подзарядки на скорости 5 км/ч. Для навигации использует круговой LiDAR, инерциальные датчики, спутниковое позиционирование и камеры.

По расчетам разработчиков, 60 таких машин могут снизить затраты на уборку снега в четыре раза за сезон. Экономия за восемь лет составит 1,2 млрд рублей.