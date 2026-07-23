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НовостиПроисшествия23 июля 2026 14:22

Менеджеров ПВЗ на Васильевском будут судить за кражу чужих посылок

Мужчины отменяли заказы и подменяли товары
Регина МАРИНЕЦ
Общая сумма ущерба превысила 161 тысячу рублей.

Общая сумма ущерба превысила 161 тысячу рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух менеджеров пункта выдачи заказов. Мужчины обвиняются в присвоении товаров с использованием служебного положения.

С апреля по октябрь 2025 года они систематически воровали поступающие заказы. Обвиняемые применяли разные схемы: фиктивно отменяли заказы, подменяли товары в коробках, не вносили сведения в электронную систему учета. Для своей схемы они использовали множество аккаунтов.

- Общая сумма ущерба превысила 161 тысячу рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд. Мужчинам грозит наказание за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.