Диалоги с ИИ оказались в открытом доступе: IT-эксперт рассказал, как защититься от слива данных

Надо быть осторожнее, когда "делитесь" результатом общения с ИИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диалоги с ИИ-сервисом DeepSeek оказались в открытом доступе при поиске в Google. В Сеть утекло все: от переписки с промптами до личных данных. По мнению эксперта по информационной безопасности Владимира Зыкова реальной утечкой данных это назвать нельзя, но есть нюанс, о котором не знали пользователи, пишет Федерал Пресс.

- У DeepSeek есть возможность делиться в публичный доступ результатами общения с ИИ. То есть вы нажимаете кнопку «поделиться» и дальше ссылку на эту страницу можете отправить кому угодно. Речь идет именно о таких ссылках, которыми пользователи поделились. Надо понимать: как только ты что-то открываешь в общий доступ, это может быть найдено. Но пользователи обычно думают, что такие ссылки приватные. Это не так.

Эту проблему можно было решить, добавив на приватные ссылки какой-то пароль, добавляет эксперт. Это стандартная функция ограничения доступа, которая используется многими ресурсами.