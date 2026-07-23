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НовостиПроисшествия23 июля 2026 14:51

Женщину задержали в Петербурге за фиктивные патенты для мигрантов

За свои услуги женщина получила 14 тысяч рублей
Регина МАРИНЕЦ
В отношении нее возбуждено уголовное дело.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Фрунзенском районе задержали 44-летнюю женщину из ближнего зарубежья, подозреваемую в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По версии следствия, она получила от неизвестных документы с ложными сведениями о трудоустройстве иностранцев и за деньги передала их двум выходцам из Средней Азии, - считают в полиции.

На основании фиктивных бумаг им оформили патенты для пребывания в России. За свои услуги женщина получила 14 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Сейчас полиция устанавливает других причастных к преступлению. Подозреваемую задержали. Следствие продолжается. Женщине грозит наказание - лишение свободы на срок до семи лет.