«Мой образ стали копировать»: SHAMAN объяснил, почему расправился со своими кожаными штанами

Артист планирует поменять стиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал видео, в котором сжигает в русской печи свои легендарные кожаные штаны. Без них певца уже сложно было представить – он несколько лет подряд выступал в них на сцене, это стало «фишкой» его образа. А тут… в печь? В беседе с сетевым изданием «Абзац» 34-летний артист объяснил свой поступок: настало время избавиться от кожаных штанов и сменить стиль.

- Многие коллеги по цеху стали копировать мой образ, что вновь подтверждает феноменальную работу продюсера SHAMAN, - сказал певец Дронов. - Дарю им свою фишку, а сам уверенно иду в светлое будущее!

Артист добавил, что на его юбилейном концерте, который пройдет уже 22 ноября в Кремле, он покажет публике что-то новое.

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