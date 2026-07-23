Эксперт Ракута: Подавать заявку на ипотеку нужно после решения ЦБ

Эксперт советует дождаться решения Центробанка и только потом брать ипотеку. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Покупатели жилья заняли выжидательную позицию. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с URA.RU объяснил, почему сейчас не стоит бежать в банк за кредитом, и дал несколько советов тем, кто все же планирует оформить ипотеку в ближайшее время.

– Сейчас точно не стоит подавать заявку. Имеет смысл подождать решения Центробанка. Если случится незначительное снижение, то это будет дополнительный дисконт, который можно потом использовать. Спешки тут нет, – пояснил эксперт.

Он напомнил, что из льготных программ фактически осталась только семейная ипотека. Условия по ней планируют ужесточить с 1 октября, поэтому семьям с одним ребенком лучше поторопиться и оформить кредит до этой даты. Остальные варианты – субсидированная ипотека от застройщиков на ограниченный срок.

С точки зрения выбора жилья сейчас выгоднее вторичный рынок: квадратный метр там дешевле, чем в новостройках. Но как только ставки станут приемлемыми, спрос на «вторичку» вырастет, а за ним и цены. Рефинансирование имеет смысл только при разнице в ставке более 2% – иначе новые расходы на оценку и страховку съедят всю выгоду.