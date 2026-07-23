Экономист Кудряшов: К концу года доллар может подняться до 90 рублей

К концу 2026 года доллар может подняться до 90 рублей из-за внешних шоковых факторов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рубль пока крепче, чем ждали, но эксперты URA.RU предупреждают, что во второй половине года валюта может сдать позиции. Один из самых ощутимых прогнозов дал преподаватель РАНХиГС Александр Кудряшов.

– К концу лета рынок увидит доллар в коридоре 80–85 рублей, а к концу года ориентиры сместятся к 85–90. Повлиять на это способен только внешний шок – например, падение нефти ниже 50 долларов за баррель или новые ограничения расчетов, – пояснил он.

Пока же рубль опирается сразу на несколько опор: жесткую политику ЦБ, высокие нефтяные цены и завершающийся налоговый период. Снижение ключевой ставки способно подстегнуть спрос на импорт, а вместе с ним – и на иностранную валюту. Однако резкой девальвации экономисты не ждут: доллар выше 90 они называют скорее стрессовым сценарием с вероятностью 5–7%. Остальные эксперты предсказывают более плавную динамику в диапазоне 76–86 рублей.