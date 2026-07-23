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НовостиДом. Семья23 июля 2026 15:08

Ветеринар Шеляков: Не оставляйте кошку одну больше двух дней

Длительное одиночество может оказаться опасным для питомца
Дарья ЧАУС
Два дня одиночества могут оказать негативное влияние на психику кошки.

Два дня одиночества могут оказать негативное влияние на психику кошки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кошки только кажутся независимыми – на самом деле они тяжело переносят разлуку с хозяином. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с URA.RU предупредил, что даже пара дней в одиночестве может обернуться для питомца стрессом и проблемами со здоровьем. Оптимальный вариант, если нужно уехать, – попросить знакомых навещать животное через день: кормить, менять воду, убирать лоток.

Также чтобы снизить стресс, ветеринар рекомендует поддерживать контакт с питомцем через видеоняню или видеозвонки. Но главное правило остается неизменным:

– Не рекомендуется оставлять кошку без присмотра на срок свыше двух дней. За это время у питомца могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за стресса или других факторов. Кроме того, может иссякнуть запас еды и питьевой воды, что недопустимо.

Перевозить кошку на передержку специалист не советует: кошки очень привязаны к своей территории, и переезд в чужое место переносят гораздо тяжелее, чем собаки. Перед отъездом важно убрать все опасные предметы, закрыть окна и балкон, отключить электроприборы, а воду расставить в нескольких точках квартиры.