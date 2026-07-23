Ветеринар Шеляков: Не оставляйте кошку одну больше двух дней

Два дня одиночества могут оказать негативное влияние на психику кошки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кошки только кажутся независимыми – на самом деле они тяжело переносят разлуку с хозяином. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с URA.RU предупредил, что даже пара дней в одиночестве может обернуться для питомца стрессом и проблемами со здоровьем. Оптимальный вариант, если нужно уехать, – попросить знакомых навещать животное через день: кормить, менять воду, убирать лоток.

Также чтобы снизить стресс, ветеринар рекомендует поддерживать контакт с питомцем через видеоняню или видеозвонки. Но главное правило остается неизменным:

– Не рекомендуется оставлять кошку без присмотра на срок свыше двух дней. За это время у питомца могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за стресса или других факторов. Кроме того, может иссякнуть запас еды и питьевой воды, что недопустимо.

Перевозить кошку на передержку специалист не советует: кошки очень привязаны к своей территории, и переезд в чужое место переносят гораздо тяжелее, чем собаки. Перед отъездом важно убрать все опасные предметы, закрыть окна и балкон, отключить электроприборы, а воду расставить в нескольких точках квартиры.