14 ив высадили в Таврическом саду в честь юбилея администрации Петербурга

Таврический сад регулярно получает новые деревья. Фото: Комблаг Петербурга

14 серебристых ив высадили в Таврическом саду в честь 35-летия администрации губернатора города. Об этом рассказал Piter.TV.

- Акцию провели сотрудники ведомства вместе с вице-губернатором Валерием Москаленко. Кроме того, в честь памятной даты прозвучал полуденный выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости, - пишет информационное издание.

Саженцы высадили в рамках традиционных озеленительных мероприятий. Таврический сад регулярно получает новые деревья – во время субботников, компенсационных посадок и в честь городских событий.

Садовники продолжат ухаживать за садом: следить за дорожками, газонами, деревьями и кустарниками. Зеленый массив в центре города остается любимым местом отдыха горожан – здесь гуляют с детьми, занимаются спортом и просто отдыхают.